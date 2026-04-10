Wola Na Powązkach i na Placu Piłsudskiego. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Złożenie wieńców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Źródło: TVN24

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w piątek rano, od godz. 8.20 na cmentarzu na Powązkach Wojskowych, przed grobami ofiar katastrofy. Biorą w nich udział przedstawiciele rodzin ofiar (m.in. ministra edukacji Barbara Nowacka), Sejmu, Senatu - w tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska - przedstawiciele rządu, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Apel pamięci, msza i Marsz Pamięci

Uroczystości zorganizowane przez PiS w rocznicę katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się o godz. 8 od mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu.

Następnie przeniosły się przed Pałac Prezydencki. W miejscu, gdzie 10 kwietnia 2010 roku gromadzili się mieszkańcy Warszawy - ustawiono pęknięty krzyż z białych i czerwonych zniczy. Za nim umieszczono zdjęcie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

Apel rozpoczął się równo o godzinie 8.41 - o tej porze 16 lat temu doszło do katastrofy samolotu z polską delegacją udającą się na uroczystości do Katynia. Po odśpiewaniu hymnu odczytane zostały nazwiska ofiar katastrofy. Następnie uczestnicy uroczystości odmówili modlitwę za dusze ofiar.

W apelu wzięli udział prezydent Karol Nawrocki, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca prezesa IPN Karol Polejowski oraz szeroka reprezentacja polityków PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

Po apelu uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Piłsudskiego, gdzie zostaną złożone wieńce pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

O godz. 19 odbędzie się msza w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze warszawskiej, w której weźmie udział m.in. prezydent.

Po mszy przed Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS Marsz Pamięci. O godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu Tu-154 wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.