Zima w Warszawie. Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami

Trudna praca lotniska w środku zimy

"W związku ze spodziewanymi w najbliższych dniach (szczególnie w środę - 14 stycznia) trudnymi warunkami atmosferycznymi (m.in. marznącym deszczem) należy liczyć się z możliwością opóźnień oraz ogólnych utrudnień" - przekazał stołeczny port lotniczy we wpisie na Facebooku.

Przedstawiciele portu zwrócili się też do pasażerów, aby sprawdzali status swojego lotu u przewoźnika lub na stronie lotniska oraz zarezerwowali sobie więcej czasu na dotarcie do lub z portu.

Utrudnienia na lotniskach w Europie

W ostatnich dniach z utrudnieniami zmagają się pasażerowie podróżujący z lub do niektórych lotnisk w Europie. We wtorek w nocy i rano lotnisko w Wiedniu było zamknięte dla wszystkich samolotów przylatujących i odlatujących do godz. 11 z powodu oblodzenia – informowały lokalne media. W poniedziałek z powodu opadów śniegu oraz gołoledzi odwołana została część lotów na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

W niedzielę opady śniegu utrudniły też funkcjonowanie Lotniska Chopina. Samoloty z Bukaresztu, Stambułu i Kopenhagi przekierowano do Poznania, a samolot z Madrytu - do Wrocławia. Przed godz. 23 sytuacja wróciła jednak do normy.

Jak mówił we wtorek rano w Radiu ZET minister infrastruktury Dariusz Klimczak, obecnie najtrudniejsze warunki panują na lotnisku w Krakowie, gdzie z powodu zamglenia i trudnych warunków atmosferycznych może dochodzić do opóźnień. Dodał, że "na kolei sytuacja jest ustabilizowana" i nie ma większych utrudnień.

