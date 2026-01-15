Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

Zima kosztowała Lotnisko Chopina już 14 milionów złotych

Zima na Lotnisku Chopina
Trudna praca lotniska w środku zimy
Koszty zimowego utrzymania Lotniska Chopina sięgnęły już 14 milionów złotych – poinformował w czwartek prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski. - Bezpieczeństwo pasażerów i utrzymanie infrastruktury w sezonie zimowym jest absolutnym priorytetem - dodał.

- Mamy 13 zestawów sprzętu, który odśnieża drogi startowe. Jeden przejazd to szerokość około 45 metrów. Jesteśmy w stanie w około 30 minut oczyścić całe lotnisko - nie tylko drogi startowe, ale drogi dojazdowe, płyty postojowe - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami szef PPL, który zarządza największym lotniskiem w Polsce.

Chaberski przyznał, że takiej zimy na lotnisku nie było od lat. Jak mówił, służby lotniskowe w zimowym utrzymaniu portu wykorzystują siedem oczyszczarek płytowych, trzy sprzęty osłony chemicznej oraz trzy pługi wirnikowe. - I one wszystkie działają na 100 procent - zapewnił.

Jak powiedział szef PPL, do środy zużyto ok. 1850 ton różnego rodzaju środków chemicznych, z czego 1255 ton płynu i prawie 600 ton granulatu. - To nie jest niestety tanie. W tej chwili wydaliśmy na utrzymanie lotniska w "Akcji zima" prawie 14 milionów złotych. To znacząco więcej niż w zeszłym roku. Ale jesteśmy zabezpieczeni zarówno w sprzęt, jak i w ludzi - powiedział Chaberski.

Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy

Arleta Unton-Pyziołek

Wywieziono tony śniegu

Przekazał, że tylko z płaszczyzn postojowych wywieziono poza lotnisko ponad 10 ton śniegu.

- "Akcja zima" jest u nas w pełni i jesteśmy gotowi na wszystkie warunki atmosferyczne. Oczywiście zdarza się tak, że są pewne opóźnienia operacyjne np. z potrzeby odśnieżenia lotnisko, by operacje były wykonywane bezpiecznie, albo że samolot jest odladzany przed odlotem - tłumaczył.

- Trudnymi dniami były dla nas dzień przed Sylwestrem, jak i Sylwester, 11 stycznia i wczoraj, kiedy to mieliśmy opady marznącego deszczu i gołoledź. Ale nie spowodowało to żadnego paraliżu na lotnisku - powiedział. Przypomniał, że w historii Lotniska Chopina nigdy nie zostało ono zamknięte ze względu na warunki pogodowe.

- Wczoraj, ze względy na trudne warunki pogodowe mieliśmy 28 opóźnień, trzy przekierowania i 60 lotów zostało odwołanych, ale nie z przyczyn infrastrukturalnych, czy z przyczyn związanych z lotniskiem - powiedział Chaberski.

W środę w Warszawie padał marznący deszcz, przez co konieczne było odladzanie wszystkich samolotów przygotowywanych do startu, nawet jeśli niedługo wcześniej wylądowały w stołecznym porcie, a także zabezpieczenie dróg.

Ulice odśnieżone, na chodnikach gorzej

Ulice odśnieżone, na chodnikach gorzej

Śródmieście
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina

Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W końcu grudnia ub.r. Polskie Porty Lotnicze informowały, że lotnisko przekroczyło w 2025 r. próg 24 mln obsłużonych pasażerów. Podkreślono, że osiągnięty w końcówce roku wynik jest najlepszy w historii warszawskiego portu lotniczego. W 2024 r. z lotniska skorzystało 21,3 mln pasażerów.

Z warszawskiego Lotniska Chopina w ubiegłym roku skorzystało ok. 24 mln podróżnych, to o ok. 13 proc. więcej niż w rekordowym 2024 r. - poinformował w czwartek prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski. W tym roku władze lotniska prognozują, że liczba ta wzrośnie do ok. 25 mln osób.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dariusz Kłosiński / Lotnisko Chopina

Lotnisko Chopina
