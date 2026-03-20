Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy. Utrudnienia

Do zderzenia doszło pomiędzy węzłami Aleja Krakowska i Puławska, na wysokości ulicy Kinetycznej. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba została ranna.
Drogowcy ostrzegli, że zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Terespola.
Jak informował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, utworzył się korek o długości około siedmiu kilometrów.
Autorka/Autor: Dariusz Gałązka
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl