Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy. Utrudnienia

Utrudnienia na POW po zderzeniu dwóch pojazdów Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zderzenia doszło pomiędzy węzłami Aleja Krakowska i Puławska, na wysokości ulicy Kinetycznej. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba została ranna.

Drogowcy ostrzegli, że zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Terespola.

Jak informował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, utworzył się korek o długości około siedmiu kilometrów.