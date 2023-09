Flap, Bel i Miś będą zachęcać do adopcji zwierzaków

W niedzielę, 10 września, odbędzie się kolejna odsłona akcji "Adoptuj Warszawiaka". Kilkadziesiąt psów mieszkających na co dzień w Schronisku na Paluchu będzie można tym razem spotkać podczas EkoPikniku w Wawrze na plaży Romantycznej. Na nowe domy czekają też koty.

Od godziny 15 do 18 do adopcji zachęcać będą m.in.: Flap. To 15-letni pies, który trafił do schroniska zaniedbany i wystraszony. Tam nauczył się na nowo ufać człowiekowi, stał się wesołym czworonogiem, który z coraz większą pewnością pędzi na spacer. Świetnie sobie radzi poza schroniskiem i dzielnie podróżuje środkami transportu.

Flap ma 15 lat, nauczył się na nowo ufać człowiekowi Schronisko na Paluchu

Bel. To mały, niepozorny pies, w którym kryje się wielki duch! Jest wesołym, pogodnym czworonogiem. Ekscytują go nowe miejsca i zapachy. Potrzebuje opiekuna, który nauczy go manier i poprowadzi przez życie.

Bel jest mały i niepozorny pies, ale kryje się w nim wielki duch Schronisko na Paluchu

Miś. Ośmioletni pies, który uwielbia spacery i kontakt z człowiekiem. Wszystko go interesuje, skacze i bryka jak szczeniak, biega, wącha, lubi drapanie za uchem i przytulaski. Jest przyjacielski, radosny i żywiołowy. Był już na kilku akcjach Adoptuj Warszawiaka.

Miś uwielbia spacery i kontakt z człowiekiem Schronisko na Paluchu

Tradycyjnie podczas wydarzenia będzie można porozmawiać o możliwościach adoptowania zwierzaka ze Schroniska na Paluchu. Na miejscu będzie można skorzystać też z atrakcji w tzw. kociej strefie.

Kociaki do adopcji

Na adopcję w Schronisku na Paluchu czekają też koty. Obecnie jest ich w placówce ponad 200. Nowego domu szukają m.in: Rumba i Iris. To trzymiesięczne kociaki, które trafiły do schroniska z trójką rodzeństwa. Obie są ciekawskie i pełne energii, ciężko im usiedzieć w jednym miejscu. Dobrze się czują w swoim towarzystwie.

Rumba i Iris to trzymiesięczne kociaki, ciekawskie i pełne energii Schronisko na Paluchu

Agat. Pięcioletni kot, który wraz z kilkunastoma innymi trafił do Schroniska na Paluchu po śmierci właścicielki. Początkowo był wystraszonym czworonogiem. Zamienił się jednak z dużego pieszczocha – woła i prosi o chwilę uwagi każdego odwiedzającego.

Schronisko prowadzi też mniejszy punkt adopcyjno-informacyjny przy ul. Grójeckiej. Ochota na Kota to miejsce przeznaczone specjalnie dla kotów, w którym poza adopcjami organizowane są też akcje czipowania. Zainteresowani adopcją mogą też wejść do środka, pogłaskać i osobiście poznać charakter pupili. Jednym z czworonogów, który przebywa obecnie w Ochocie na Kota jest Czarnotek. To roczny, aktywny i ciekawski mruczek. Ma mnóstwo energii i lubi kontakt z ludźmi.

Czarnotek to aktywny i ciekawski mruczek Ochota na Kota

Metamorfozy podopiecznych fundacji Znajdki Fundacja Znajdki

