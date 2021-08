Kontrola "Na Paluchu". Urzędnicy sprawdzają "zasady wolontariatu i procedury adopcyjne"

Jeszcze do 20 sierpnia potrwa kompleksowa kontrola w Schronisku "Na Paluchu", którą prezydent Warszawy zlecił w ubiegłym miesiącu - poinformował ratusz. Decyzja zapadła po tym, jak do władz miasta dotarła informacja o konflikcie na linii wolontariusze i dyrekcja placówki.

Kontrola ratusza w Schronisku "Na Paluchu"

"Badane są: zasady i funkcjonowanie wolontariatu w schronisku, prawidłowość prowadzenia procesów adopcji (w tym procedury obowiązujące obecnie oraz poprzednio, porównanie, celowość i zasadność wprowadzonych zmian oraz ewentualne odstępstwa od obowiązującej procedury), warunki bytowania kotów oraz wykorzystanie sprzętu medycznego służącego do leczenia zwierząt uzyskanego w ramach zbiórek społecznych" - wymienia ratusz w komunikacie na ten temat. Informuje też, że kontrola dotyczy funkcjonowania placówki w okresie od początku 2020 roku do końca lipca tego roku.

Ratusz zapewnia, że kontrolerzy przeanalizują i ustosunkują się do wszystkich zebranych w postępowaniu ustaleń. "Każdy – pracownicy schroniska, wolontariusze, lekarze oraz inne osoby zainteresowane mogą złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące badanych kwestii" - przypomina. Końcowy etap to sporządzenie wystąpienia pokontrolnego. Znajdą się w nim: ocena oraz wnioski i zalecenia skierowane do "kierownika jednostki kontrolowanej", czyli w tym przypadku do dyrekcji schroniska. Jak zapowiada ratusz, wystąpienie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.