Śnieg utrudniał pracę Lotniska Chopina. Przekierowane loty

Problemy na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Nadciągają kolejne opady śniegu. Synoptyk tvnmeteo.pl o prognozach
Źródło: TVN24
Opady śniegu utrudniły funkcjonowanie Lotniska Chopina w Warszawie: samoloty z Bukaresztu, Stambułu i Kopenhagi skierowano do Poznania, a samolot z Madrytu do Wrocławia - poinformował w niedzielę późnym wieczorem Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Przed godziną 23 sytuacja wróciła do normy.

- Intensywne opady śniegu sprawiają, że pas startowy musi być regularnie odśnieżany. W tym czasie samoloty czekające na lądowanie pozostają w tak zwanym holdingu, czyli krążą nad miastem. Przez pewien czas lądowanie samolotów na jednym z dwóch pasów było wstrzymane - powiedział Rudzki.

Późnym wieczorem samolot z Madrytu został skierowany na lotnisko we Wrocławiu, a samolot z Kopenhagi - do Poznania. Wcześniej do Poznania skierowano również dwie maszyny PLL LOT - z Bukaresztu i Stambułu.

Kulig zakończył się tragedią. 25-latek uderzył w drzewo, zginął

Kulig zakończył się tragedią. 25-latek uderzył w drzewo, zginął

Okolice
Wjechała pod rozpędzony pociąg. Nie żyje

Wjechała pod rozpędzony pociąg. Nie żyje

Okolice

Muszą odladzać samoloty

Według informacji przekazanych przez rzecznika narodowego przewoźnika Krzysztofa Moczulskiego, maszyny po zatankowaniu miały wrócić z pasażerami na Lotnisko Chopina.

- Ponadto ze względu na trudne warunki pogodowe, w niedzielę odwołany został wieczorny rejs samolotu PLL LOT z Warszawy do Zielonej Góry - poinformował Moczulski.

Pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą się spodziewać opóźnionych startów również ze względu na konieczność odladzania samolotów. - Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów - powiedział Piotr Rudzki z Lotniska Chopina.

Dodał, że trwająca kilkanaście minut procedura tzw. de-icingu, polegająca na usunięciu z samolotu śniegu i lodu za pomocą strumienia gorącej mieszaniny glikolu i wody, nie jest zaplanowana w rozkładzie lotów, więc jej przeprowadzenie automatycznie powoduje opóźnienie.

Koniec utrudnień na lotnisku

Według informacji przekazanych przed godz. 23 przez Rudzkiego, Lotnisko Chopina działało już bez przeszkód. W poniedziałek rano port również funkcjonował normalnie, choć część lotów jest opóźniona.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

samoloty Lotnisko Chopina
