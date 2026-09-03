Włochy Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie w Alei Krakowskiej Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na rondzie, łączącym Aleję Krakowską i Łopuszańską.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe: Opel i Skoda. Kobieta, kierująca Skodą jest badana w karetce - przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Zderzenie w Alei Krakowskiej Zderzenie w Alei Krakowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alei Krakowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alei Krakowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alei Krakowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alei Krakowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alei Krakowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Oba auta są uszkodzone, jedno stoi w poprzek jezdni.

Na drodze biegnącej dołem jest zablokowany przejazd w kierunku Alej Jerozolimskich.

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, policja i zespół ratownictwa medycznego.