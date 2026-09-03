Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni
Do zdarzenia doszło na rondzie, łączącym Aleję Krakowską i Łopuszańską.
- Zderzyły się dwa samochody osobowe: Opel i Skoda. Kobieta, kierująca Skodą jest badana w karetce - przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.
Zderzenie w Alei Krakowskiej
Oba auta są uszkodzone, jedno stoi w poprzek jezdni.
Na drodze biegnącej dołem jest zablokowany przejazd w kierunku Alej Jerozolimskich.
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, policja i zespół ratownictwa medycznego.
Źródło: tvnwarszawa.pl