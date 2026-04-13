Włochy Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na S7 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na trasie S7 pomiędzy węzłami Salomea a Opacz.

Sportowy Mercedes

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - To zdarzenie z udziałem trzech samochodów. Jeden z nich, sportowy Mercedes, obrócił się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Są duże utrudnienia na wyjeździe z Warszawy - ostrzegał reporter. Korek ciągnął się do Ronda Zesłańców Syberyjskich.

O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 15.38. Dotyczyło zderzenia trzech samochodów osobowych na trasie S7. Na miejsce skierowano cztery zastępy.

- Po dojeździe potwierdzono informację. Trzy osoby zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego. Nie wymagały hospitalizacji. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - poinformował kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Utrudnienia w ruchu

Na miejscu były utrudnienia, o czym informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Zablokowane zostały 3 pasy jezdni w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się lewym pasem. Utrudnienie powstało około godz. 16.14" - podano w komunikacie. Jak przekazał Mżyk, wszystkie pasy ruchu są już drożne.