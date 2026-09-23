Włochy Zderzenie ze sportowym Ferrari na S2 Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na S2 Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do kolizji doszło po godzinie 13.20 na trasie S2 pomiędzy węzłami Aleja Krakowska a Warszawa Lotnisko. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich to sportowe Ferrari, drugi to Honda.

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Do zdarzenia doszło na drodze S2 w kierunku Mińska Mazowieckiego, za wiaduktem ulicy Paluch. Ferrari zderzyło się z Hondą, która obróciła się o 180 stopni i uderzyła w barierki energochłonne. Ferrari ma rozbity prawy bok - powiedział reporter.

Opisał także utrudnienia. - Obecnie droga jest w pełni przejezdna, jednak ze względu na prace służb, wciąż tworzy się pięciokilometrowy korek, w którym kierowcy tracą około 20 minut - dodał po godzinie 14.30 Mżyk.

Zderzenie na S2 Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Kierowca Ferrari z mandatem

Na miejscu pracowała policja. - Ferrari kierował obywatel Norwegii. Nie opanował auta, uderzył w barierki, a następnie w Hondę. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Kierowca Ferrari został ukarany mandatem - przekazał Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.