Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Mała kolizja, duże korki

Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
We wtorek rano na ulicy Łopuszańskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma osób poszkodowanych. Są za to poważne utrudnienia.

Do zdarzenia doszło na ulicy Łopuszańskiej na wysokości skrzyżowania z Orzechową na jezdni w kierunku Lotniska Chopina. Jak poinformowała nas Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji, po godzinie 6 wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu osobowych toyoty i opla. - Kierujący byli trzeźwi. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformowała.

Na miejscu powstały spore utrudnienia w ruchu. Korek w ciągu ulicy Łopuszańskiej rozlewa się na Aleje Jerozolimskie i ma około 3,5 kilometra - zaczyna się już na węźle Salomea-Wolica, czyli skrzyżowania z al. 4 Czerwca 1989 roku. Korkuje się również ulica Kleszczowa.

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, jeden z rozbitych samochodów - toyota blokuje fragment pasa ruchu. - Ponadto w pobliżu miejsca kolizji jezdnia jest zwężona ze względu na roboty drogowe. To dodatkowo potęguje zator - przekazał nasz reporter.

Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Kolizja na Łopuszańskiej
Kolizja na Łopuszańskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Kontrabanda znaleziona w kontenerach
Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel
Okolice
Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca
Okolice
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Zatrzymali 40 osób, przy 91 znaleźli ponad 820 petard i rac
Śródmieście
Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Pożar mieszkania na piątym piętrze
Rembertów
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ordery, bieg i marsz. Tak świętowano w stolicy
Śródmieście
Brał produkty z półek i jadł (zdjęcie ilustracyjne)
Obejrzeli nagranie, chwilę później zobaczyli poszukiwanego mężczyznę
Okolice
Marsz Niepodległości ruszył Alejami Jerozolimskimi
Ilu uczestników? Są szacunkowe dane
Śródmieście
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Siedem osób, 517 przestępstw
Okolice
Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"
Śródmieście
35. Bieg Niepodległości
Utworzyli biało-czerwoną wstęgę
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi państwowej na znajdujący się na Górze Gradowej w Gdańsku najwyższy w mieście maszt w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
Polska świętuje. Zobacz, co zaplanowano w twoim mieście
TVN24
Zamknięte Aleje Jerozolimskie
Marsz, bieg, uroczystości. Zamknięte Jerozolimskie, Marszałkowska i centrum miasta
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób w aucie, jedna trzeźwa. Kierowcę "odcięło"
Okolice
KORKY2
Drogowy paraliż w dwóch miejscach stolicy
Bielany
Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej
Zdradziły go śmieci
Wola
Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED
Noc, gęsta mgła i ponad "200" na liczniku
Okolice
Tragiczny wypadek na DK76
Trzy osoby nie żyją, 18 zostało rannych. Długi weekend na drogach
Okolice
Akcja policji na trasie S8
Zasadzka i zatrzymanie na trasie S8
Okolice
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
Okolice
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
Śródmieście
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR
Ochota
Dendrolog w pracy
Żoliborz ma swojego dendrologa, podjął pierwszą decyzję o wycince
Żoliborz
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Ksiądz potrącił nastolatkę i uciekł. Apelacje po wyroku
Okolice
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
Bielany
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Przebudują "niefunkcjonalne" skrzyżowanie
Ursynów
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
Okolice
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
Okolice
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
Ursynów
Flagi zostały zerwane z budynków na warszawskich Bielanach
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
Bielany
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki