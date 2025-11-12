Mała kolizja, duże korki

Kolizja na Łopuszańskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na ulicy Łopuszańskiej na wysokości skrzyżowania z Orzechową na jezdni w kierunku Lotniska Chopina. Jak poinformowała nas Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji, po godzinie 6 wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu osobowych toyoty i opla. - Kierujący byli trzeźwi. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformowała.

Na miejscu powstały spore utrudnienia w ruchu. Korek w ciągu ulicy Łopuszańskiej rozlewa się na Aleje Jerozolimskie i ma około 3,5 kilometra - zaczyna się już na węźle Salomea-Wolica, czyli skrzyżowania z al. 4 Czerwca 1989 roku. Korkuje się również ulica Kleszczowa.

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, jeden z rozbitych samochodów - toyota blokuje fragment pasa ruchu. - Ponadto w pobliżu miejsca kolizji jezdnia jest zwężona ze względu na roboty drogowe. To dodatkowo potęguje zator - przekazał nasz reporter.

