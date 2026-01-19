Logo TVN Warszawa
Włochy

Zderzenie autokaru i dwóch samochodów

Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na Hynka zderzyły się autokar i dwa samochody osobowe. Dwie osoby są badane w karetce. Autokarem jechał wyłącznie kierowca.

Do zdarzenia doszło na ulicy Franciszka Hynka, za skrzyżowaniem z ulicą Radarową, w kierunku Ursusa.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. – To zdarzenie z udziałem autokaru i dwóch aut osobowych, w tym przewozu osób. To właśnie ono jest najbardziej uszkodzone. Na prawym pasie stoi autokar z uszkodzoną lewą stroną przedniego zderzaka. Przed nim, w poprzek drogi, na lewym pasie, stoi biały, sportowy samochód osobowy – opisał reporter.

Ulica w kierunku ursusa jest całkowicie zamknięta. Na miejscu pracują straż pożarna, policja i dwie karetki.

Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Hynka
Zderzenie na Hynka
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. - Na miejscu pracują dwa nasze zastępy. Zderzyły się dwa samochody osobowe i autokar. Autokarem podróżował wyłącznie kierowca. Dwie osoby są badane przez zespół ratownictwa medycznego - poinformował st. asp. Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Są utrudnienia w ruchu autobusów. Z powodu zablokowanego przejazdu na ul. Hynka /Radarowa autobusy linii 141189401 jadące w kierunku krańca: Oś. Górczewska, P+R Al. Krakowska, Ursus-Niedźwiadek zostały skierowane na trasy objazdowe następującymi ciągami: … – Żwirki i Wigury – Komitetu Obrony Robotników – Al. Krakowska – Łopuszańska … do swojej trasy.

Tragiczny wypadek w Warszawie, nie żyje sześciolatek. Kierowcy obu aut zatrzymani
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny wypadek w Warszawie, nie żyje sześciolatek. Kierowcy obu aut zatrzymani

Praga Południe

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaUtrudnienia w ruchu
