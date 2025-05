Zażartował o siekierze, na urlop nie poleciał

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Podczas wejścia do samolotu, który miał lecieć na Cypr, 49-letni mężczyzna "dla żartu" powiedział do obsługi przewoźnika, że ma przy sobie siekierę. Żartowniś został zatrzymany przez strażników granicznych. Dostał mandat i nie został wpuszczony na pokład.

Do incydentu doszło w sobotę, 10 maja 2025 roku na Lotnisku Chopina w jednym z gejtów, przed planowanym rejsem do Larnaki. "Mężczyzna, podczas wejścia na pokład, poinformował obsługę naziemną przewoźnika, że posiada przy sobie siekierę, po chwili dodając, że to tylko żart" - poinformowała w komunikacie Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przewoźnik nie wpuścił go na pokład samolotu

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, o sytuacji zostali poinformowani strażnicy graniczni. "Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze odizolowali mężczyznę od pozostałych pasażerów oraz przeprowadzili kontrolę jego osoby i bagażu – nie ujawniono żadnych niebezpiecznych przedmiotów" - wyjaśniła Bielec.

49-latek został doprowadzony do pomieszczeń służbowych straży granicznej. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Dodatkowo przewoźnik nie wpuścił go na pokład.

"Przypominamy, że wszelkie żarty dotyczące posiadania niebezpiecznych przedmiotów, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa lotniczego, są traktowane z pełną powagą i mogą skutkować konsekwencjami prawnymi oraz zakazem kontynuowania podróży" - podsumowała przedstawicielka SG.