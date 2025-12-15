Z Miami prosto do aresztu

Lotnisko Chopina w Warszawie - ćwiczenia lotniskowej straży pożarnej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Do zatrzymania doszło w niedzielę, 14 grudnia, na Lotnisku Chopina w Warszawie, bezpośrednio po przylocie samolotu z Miami.

"Podczas czynności granicznych funkcjonariusze Straży Granicznej potwierdzili, że 44-latek jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu wydaną przez polskie władze w związku z popełnionymi oszustwami, a także Europejskim Nakazem Aresztowania za przestępstwa przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu" - podał w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. "Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w poniedziałek zostanie doprowadzony do jednego z aresztów śledczych, gdzie pozostanie do dalszej dyspozycji właściwych organów wymiaru sprawiedliwości" - poinformowała straż graniczna.