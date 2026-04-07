Włochy

Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu

Lotnisko Chopina w Warszawie
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Dwóch cudzoziemców w wieku 38 i 27 lat zatrzymali pogranicznicy z warszawskiego Lotniska Chopina. Obydwaj byli objęci Europejskim Nakazem Aresztowania.

Mężczyźni byli ścigani przez stróżów prawa z Łotwy oraz Niemiec.

Łotysz był poszukiwany

Obywatel Łotwy został ujęty po przylocie z Reykjaviku. W trakcie kontroli ustalono, że jest poszukiwany na podstawie ENA wydanego przez łotewski wymiar.

"Mężczyzna podejrzewany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz działalnością związaną z obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Według ustaleń służb, miał również dopuścić się aktów przemocy" - przekazała rzeczniczka komendanta nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Gruzin zmienił tożsamość

Drugiego z mężczyzn - 38-letniego obywatela Gruzji - funkcjonariusze zatrzymali podczas kontroli paszportowej przed wylotem do Kutaisi.

"Ustalono, że cudzoziemiec figuruje w systemach teleinformatycznych Straży Granicznej jako osoba mogąca posługiwać się zmienionymi danymi osobowymi. Szczegółowa weryfikacja potwierdziła fakt zmiany tożsamości" - zaznaczyła Bielec.

Dodatkowo okazało się, że Gruzin jest poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości na podstawie ENA za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna był również poszukiwany przez polskie organy ścigania.

Obydwaj cudzoziemcy, decyzją sądu, zostali aresztowani.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

