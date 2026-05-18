Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

73-latka mówiła o bombach w walizce. Do Tunezji nie poleciała

|
Pasażerowie żartowali na lotnisku o bombie w bagażu (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
W ciągu trzech dni funkcjonariusze Straży Granicznej Warszawa-Okęcie dwukrotnie interweniowali wobec pasażerów, którzy podczas odprawy żartowali o "bombie w bagażu". Podróżni nie polecieli na urlopy i zapłacą mandaty.

W obu przypadkach "żarty" padły podczas standardowych pytań zadawanych przez obsługę lotniska.

Sprowadzono pirotechników

- 39-letni mężczyzna udający się na urlop do Bułgarii, stwierdził, że ma bombę w bagażu, natomiast 73-letnia kobieta podróżująca do Tunezji, poinformowała personel naziemny o dwóch bombach w walizce. Obydwoje tłumaczyli później, że ich wypowiedzi miały charakter żartu - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Pirotechnicy odizolowali podróżnych od pozostałych pasażerów i skontrolowali bagaż. W obu przypadkach nie znaleziono przedmiotów niebezpiecznych.

Mandaty zamiast urlopów

Podróżni zostali ukarani mandatami karnymi, a decyzją przewoźników nie zostali dopuszczeni do zaplanowanych rejsów.

Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie

Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Dalej pójdę sama
TVN24
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
Straż GranicznalotniskoLotnisko Chopina
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policjant odpowie za jazdę po alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
"Mogłoby narazić go na śmieszność". Zastanawiają się nad publikacją nagrania z mieszkania Sakiewicza
Robert Zieliński
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
TVN24
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
Peter Magyar
Prezydent odmawia Magyarowi. "Nie ma żadnej przesłanki"
TVN24
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
TVN24
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
Eksplozja sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem
TVN24
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
TVN24
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
TVN24
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
TVN24
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
"To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja". Pentagon dla "Faktów" TVN
TVN24
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
TVN24
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
Wilanów
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
TVN24
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Już samo zaproszenie ma znaczenie. Naukowcy pokazali, jak można uniknąć raka
Anna Bielecka
sejm budynek
Pod petycją podpisało się kilkanaście tysięcy osób. Będzie protest przed Sejmem
Łukasz Figielski
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
36 min
pc
"Danusia została zamordowana". Jej mama pierwszy raz opowiada o tragedii
Adrianna Otręba
Donald Trump w czapce z daszkiem
Trump postawił na Warsha. Wkrótce może tego pożałować
BIZNES
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczepili młodego Ukraińca. Bili i kopali, bo nie zaśpiewał
Okolice
Katastrofa dwóch samolotów EA-18G w Idaho
"Zdał sobie sprawę, że jest uderzony z góry". Piloci mieli kilka sekund
TVN24
Wrocław uznał małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą
Są razem pół wieku, ich małżeństwo uznane w Polsce
TVN24
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
156 kilometrów na liczniku, dwa promile na alkomacie
Okolice
Elon Musk
Elon Musk pozywa OpenAI. Tak rozpadła się relacja z Samem Altmanem
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki