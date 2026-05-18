Włochy 73-latka mówiła o bombach w walizce. Do Tunezji nie poleciała Oprac. Katarzyna Kędra |

Lotnisko Chopina

W obu przypadkach "żarty" padły podczas standardowych pytań zadawanych przez obsługę lotniska.

Sprowadzono pirotechników

- 39-letni mężczyzna udający się na urlop do Bułgarii, stwierdził, że ma bombę w bagażu, natomiast 73-letnia kobieta podróżująca do Tunezji, poinformowała personel naziemny o dwóch bombach w walizce. Obydwoje tłumaczyli później, że ich wypowiedzi miały charakter żartu - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Pirotechnicy odizolowali podróżnych od pozostałych pasażerów i skontrolowali bagaż. W obu przypadkach nie znaleziono przedmiotów niebezpiecznych.

Mandaty zamiast urlopów

Podróżni zostali ukarani mandatami karnymi, a decyzją przewoźników nie zostali dopuszczeni do zaplanowanych rejsów.

