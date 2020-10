Z zalanej podstawówki prosto na... SGH. Znalazło się miejsce dla uczniów z Włoch

Uczyły się na korytarzach innych placówek

Te warunki oburzyły rodziców. Jedna z mam napisała w tej sprawie na Kontakt24. - Lekcje odbywają się też w piwnicach innych szkół, dzieci nie mają szatni. Jest ograniczony dostęp do posiłków ciepłych i świetlicy. To totalny bałagan – mówiła nam pani Karolina, mama drugoklasisty. Rodzice pisali między innymi do burmistrza dzielnicy i do sanepidu, z prośbą o poprawę warunków nauki. – Gdyby rodzice nie stawali na głowie, żeby coś zmienić, to pewnie nic by się nie zmieniło. Dopiero teraz widać jakieś światełko w tunelu – zaznaczyła nasza rozmówczyni.