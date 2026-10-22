Włochy Z Bangkoku przyleciały walizki pełne marihuany. Ich właściciel trafił do aresztu Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa Źródło zdj. gł.: Krajowa Administracja Skarbowa

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Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali bagaże należące do 33-letniego obywatela Grecji, który przyleciał do Warszawy z Bangkoku. Mężczyzna twierdził, że nie zna kodu umożliwiającego ich otwarcie. Mimo to, celnicy dostali się do zawartości walizek.

Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa

Towar wart ponad dwa miliony

Jak relacjonuje Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, po ich otwarciu funkcjonariusze znaleźli cztery pakiety z zielonym suszem, zapakowane próżniowo i owinięte pomarańczową taśmą. "Badanie narkotestem potwierdziło, że zabezpieczona substancja to marihuana" - czytamy w komunikacie.

W sumie funkcjonariusze przechwycili 44,9 kilograma marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 2,2 miliona złotych. Dalsze badania w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku potwierdziły, że znaleziony susz to marihuana.

Podróżny trafił do aresztu

Obywatel Grecji został zatrzymany. KAS podaje, że za przywóz znacznych ilości środków odurzających grozi mu kara więzienia - od trzech do 20 lat oraz grzywna. Sąd zdecydował, że mężczyzna trafi na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.