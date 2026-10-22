Z Bangkoku przyleciały walizki pełne marihuany. Ich właściciel trafił do aresztu
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali bagaże należące do 33-letniego obywatela Grecji, który przyleciał do Warszawy z Bangkoku. Mężczyzna twierdził, że nie zna kodu umożliwiającego ich otwarcie. Mimo to, celnicy dostali się do zawartości walizek.
Towar wart ponad dwa miliony
Jak relacjonuje Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, po ich otwarciu funkcjonariusze znaleźli cztery pakiety z zielonym suszem, zapakowane próżniowo i owinięte pomarańczową taśmą. "Badanie narkotestem potwierdziło, że zabezpieczona substancja to marihuana" - czytamy w komunikacie.
W sumie funkcjonariusze przechwycili 44,9 kilograma marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 2,2 miliona złotych. Dalsze badania w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku potwierdziły, że znaleziony susz to marihuana.
Podróżny trafił do aresztu
Obywatel Grecji został zatrzymany. KAS podaje, że za przywóz znacznych ilości środków odurzających grozi mu kara więzienia - od trzech do 20 lat oraz grzywna. Sąd zdecydował, że mężczyzna trafi na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.