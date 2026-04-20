Włochy Motocyklista zderzył się z autem, ulica zablokowana Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadek na Ryżowej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na wysokości adresu Ryżowa 17 w warszawskim Ursusie.

Wyprzedzał ciąg samochodów

- Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierujący jednośladem odniósł obrażenia. Jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej - powiedział nam starszy sekcyjny Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że w wypadku uczestniczyli kierująca osobowym Mercedesem i kierujący motocyklem Yamaha.

- Kierująca pojazdem osobowym włączała się do ruchu. Inni kierowcy, stojący w ciągu, umożliwili jej to. W tym czasie ciąg aut wyprzedzał 47-letni motocyklista i uderzył w pojazd włączający się do ruchu. Kierujący jednośladem trafił do szpitala. Oboje kierujący byli trzeźwi - przekazał nam policjant.

Autobusy na objazdach

Występowały poważne utrudnienia w ruchu. Ryżowa była zablokowana w obu kierunkach. Na trasy objazdowe skierowano autobusy linii 129, 178, 187, 191, 401, 517.