Schronisko Na Paluchu bez wolontariuszy. "Skrajnie zła sytuacja dla zwierząt"

Na początku kwietnia Schronisko Na Paluchu zostało zamknięte dla osób postronnych i wolontariuszy w związku z epidemią COVID-19. Zmianie uległy też zasady adopcji psów i kotów. Ratusz zapewniał, że w dalszym ciągu właściciele mogą odebrać ze schroniska odnalezionego psa lub kota. W niedzielę na "Paluchwatch" na Facebooku (w informacjach o profilu czytamy, że powstał on specjalnie do publikowania wystąpień do władz miasta i innych instytucji dotyczące schroniska) pojawiło się oświadczenie wolontariuszy. Czytamy w nim, że domagają się zmiany obowiązujących zasad, bo - ich zdaniem - osoby zainteresowane adopcją albo zapewnieniem domu tymczasowego mają na to bardzo małe szanse.