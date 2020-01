Śmieci zalegały na ulicy 1 Sierpnia 44. Dzielnica i spółdzielnia spierały się o sprzątanie

W grudniu zniknął duży kontener, który stał przy ulicy 1 Sierpnia 44. Szybko zastąpiła go sterta śmieci, a wśród nich stara lodówka, materac czy resztki jedzenia.

Góra śmieci, jak powiedział nam Robert Wiereszka z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami we Włochach, zalegało od ponad tygodnia w pobliżu ulicy 1 Sierpnia 44, w pobliżu pawilonu, w którym działa między innymi restauracja. A jeszcze do grudnia na tyłach budynku stał duży kontener na śmieci. Służył głównie restauracji, która wyrzucała tam swoje odpady.

Kontenera nie ma, ale śmieci są

- Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zdecydowała w grudniu o usunięciu kontenera. Lokal gastronomiczny nie mógł sobie z tym poradzić. Tak samo mieszkańcy pobliskich wieżowców, którzy byli przyzwyczajeni do wyrzucania wielkogabarytowych śmieci - mówi Robert Wiereszka z ZGN.

Sterta śmieci zaczęła szybko rosnąć, co zauważyli mieszkańcy osiedla.

Odpady zniknęły

Jak twierdzi ZGN, działka częściowo należy do nich, ale fragment jest też własnością spółdzielni. – Sprawa ciągnęła się od tygodnia. Straż miejska kazała usunąć połowę śmieci na nasz koszt. Drugą miała usunąć WSM. Nie chcieliśmy się na to zgodzić, bo mamy na to mały budżet – dodaje Wiereszka.