"Poczuła na sobie czyjeś spojrzenie, w trawie czaił się gad"

Jak czytamy w komunikacie straży miejskiej, działkowiczka z ulicy Kinetycznej, która "przyszła zażyć kontaktu z naturą w rodzinnym ogródku działkowym", w pewnym momencie poczuła na sobie czyjeś spojrzenie. "Lekko zaniepokojona zaczęła się rozglądać, lecz wokół nikogo nie było. Dopiero po chwili spostrzegła wśród traw dwoje skupionych oczu na wyciągniętej ze skorupy szyi. Wzrok, który poczuła na sobie, należał do żółwia" - czytamy.

Zbiegł z terrarium

Dalej opisano, że kobieta zaopiekowała się ciekawskim przybyszem i po zakończeniu działkowej rekreacji przekazała go ekopatrolowi. "Strażnicy ocenili, że jest to żółw hodowlany z gatunku stepowych, który prawdopodobnie – choć brzmi to absurdalnie – zbiegł komuś z terrarium" - wywnioskowali strażnicy.