W przesyłkach z Dubaju były miliony nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali dwie przesyłki z Dubaju, które znajdowały się w magazynie lotniskowym na warszawskim cargo.
"Pierwsza przesyłka, zgodnie z deklaracją, miała zawierać folię do pakowania i płyn czyszczący. Podczas rewizji okazało się, że znajduje się w niej 1,92 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy" - przekazała mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa.
W drugiej funkcjonariusze znaleźli taką samą liczbę nielegalnych papierosów. Łącznie wykryto 3,84 miliona sztuk papierosów o wartości prawie 4 milionów złotych. Nielegalny towar został zabezpieczony w magazynie.
Postępowania dotyczące obu spraw prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KAS