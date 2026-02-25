Logo TVN Warszawa
Włochy

W przesyłkach z Dubaju były miliony nielegalnych papierosów

Miliony nielegalnych papierosów w przesyłkach z Dubaju
W przesyłce z Dubaju miała być folia i płyn czyszczący. Zawartość była jednak zupełnie inna. W środku ukryto miliony nielegalnych papierosów. Podobnie było z drugą z przesyłek.

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali dwie przesyłki z Dubaju, które znajdowały się w magazynie lotniskowym na warszawskim cargo.

"Pierwsza przesyłka, zgodnie z deklaracją, miała zawierać folię do pakowania i płyn czyszczący. Podczas rewizji okazało się, że znajduje się w niej 1,92 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy" - przekazała mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa.

W drugiej funkcjonariusze znaleźli taką samą liczbę nielegalnych papierosów. Łącznie wykryto 3,84 miliona sztuk papierosów o wartości prawie 4 milionów złotych. Nielegalny towar został zabezpieczony w magazynie.

Postępowania dotyczące obu spraw prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KAS

Krajowa Administracja SkarbowaPapierosyPrzestępczość w Warszawie
