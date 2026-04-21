Włochy 90 kilogramów marihuany w przesyłce z Kanady Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Narkotyki w przesyłce z Kanady Źródło: KAS

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej sprawdzili w magazynie lotniskowym przesyłkę z Kanady. Zgodnie z deklaracją w drewnianej skrzyni miały być panele ledowe. Faktycznie znajdowały się tam kartonowe pudła z 47 panelami, ale w 27 z nich funkcjonariusze znaleźli także 159 hermetycznie zamkniętych pakietów foliowych z marihuaną.

Zarzuty i areszt

- Zatrzymana została 40-letnia obywatelka Chin, która miała odebrać przesyłkę. W prokuraturze usłyszała zarzuty przywozu znacznej ilości środków odurzających – przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

40-letnia obywatelka Chin decyzją sądu została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej od trzech do 20 lat więzienia.

W przesyłce było w sumie 90 kilogramów marihuany o wartości niemal 4,5 miliona złotych.

