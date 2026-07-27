Włochy Remont na trasie dojazdowej do lotniska

Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Od 29 lipca na ulicy Żwirki i Wigury w rejonie Lotniska Chopina rozpoczną się prace remontowe, które potrwają około trzy tygodnie. Prowadzony remont ma poprawić komfort i bezpieczeństwo dojazdu do lotniska.

Chociaż przez cały ten czas dojazd do terminala od strony centrum miasta pozostanie otwarty, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i częściowymi wyłączeniami pasów.

Zamkną tunel

Lotnisko Chopina poinformowało także, że w dniach od czwartego do szóstego sierpnia planowane jest zamknięcie tunelu pod rondem Jana Szala, chodzi o wyjazd z lotniska w stronę centrum.

"Jeśli w najbliższych tygodniach wybieracie się w podróż, zaplanujcie wyjazd z odpowiednim zapasem czasu" - zaapelowali pracownicy warszawskiego portu lotniczego, przepraszając za utrudnienia.