Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja

Pokrzywdzona o sprawie poinformowała Kontakt24.

- 22 grudnia o 15.30 miałam lot do Londynu z lotniska Chopina w Warszawie. Nadałam bagaż rejestrowany do luku. W moim przypadku była to walizka zapinana na zatrzask, który jest zabezpieczony kodem. Mimo to zostałam okradziona z biżuterii o wartości 15 tysięcy złotych. Były to naszyjnik, kolczyki i bransoletka. Zorientowałam się, że ich nie ma, gdy chciałam je założyć na święta, czyli dwa dni później. Nic innego nie zniknęło, a walizka nie była uszkodzona - relacjonuje.

- Na lotnisku w Londynie wyjechała z luku jako pierwsza, czyli musiała być włożona do samolotu jako ostatnia - podejrzewa nasza rozmówczyni. Zaznacza też, że zatrzask był otwarty. - Myślę, że wskazuje to na fakt, że ktoś przed wylotem z Warszawy zdołał ją otworzyć, a potem jako ostatnią zapakować do samolotu - dodaje.

Policja sprawdzi, czy do kradzieży doszło na lotnisku

Kobieta wskazuje też, że szukając informacji o podobnych sytuacjach, natknęła się w mediach społecznościowych na wpisy o brakach bagażu w okresie świątecznym właśnie na Lotnisku Chopina. - Zgłosiłam sprawę policji, jednak jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi. Wiem, że powinnam trzymać to (biżuterię - red.) przy sobie, ale tyle lotów odbyłam i nigdy podobna sytuacja nie miała miejsca - zaznacza.

O sprawę zapytaliśmy policję na warszawskim Okęciu.

- Potwierdzam, że do Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie wpłynęła informacja o kradzieży biżuterii z bagażu rejestrowanego podczas rejsu do Londynu w dniu 22 grudnia. Prowadzone są obecnie czynności mające na celu ustalenie, czy do kradzieży doszło na terenie Lotniska Chopina w Warszawie oraz w celu ustalenia sprawców tego przestępstwa - informuje starszy aspirant Dariusz Świderski z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

