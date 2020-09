Szkoła we Włochach zalana po ulewie. Nie może przejść na zdalną naukę, bo nie ma w niej koronawirusa

W wyniku niedzielnej nawałnicy, zalana została Szkoła Podstawowa nr 88 we Włochach. Dzieci są odsyłane do innych placówek. Nie mogą uczyć się zdalnie, ani w systemie hybrydowym.

Dlaczego? Szkoła poinformowała, że - zgodnie z informacją z kuratorium oświaty - byłoby to możliwe wyłącznie po spełnieniu co najmniej jednej z dwóch przesłanek: potwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród uczniów lub włączenia szkoły do tzw. strefy żółtej lub czerwonej. "W związku z zaistniałą sytuacją, do zakończenia naprawy, powstała konieczność rozlokowania uczniów w najbliższych placówkach" – poinformowała w komunikacie dyrekcja.