Pod mężczyzną załamał się lód, "trzymał się tafli". Nagranie z akcji strażaków

"Siedział na tafli"

I zaznaczyła, że w pewnej chwili zrobiło się nerwowo. - Ten człowiek zanurzył się pod lód, ale na szczęście strażakom udało się go szybko wyciągnąć i uratowali go. Z tego, co widziałam, pan mógł mieć 60 albo trochę więcej lat. Musiał być w szoku, ale po wyciągnięciu na brzeg był przytomny i widziałam, że sam wszedł do karetki - dodała.