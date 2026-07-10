Włochy Awaria pociągu. Stacja Warszawa Lotnisko Chopina była wyłączona z ruchu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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"Z przyczyn niezależnych od przewoźnika stacja Warszawa Lotnisko Chopina została wyłączona z ruchu do odwołania" - poinformowała w piątek Szybka Kolej Miejska. Utrudnienie dotyczyło także pociągów Kolei Mazowieckich.

O szczegóły i przyczyny zamknięcia stacji zapytaliśmy w Polskich Liniach Kolejowych. - Tuż przed godziną 17 na stacji Warszawa Lotnisko Chopina doszło do usterki w pociągu SKM relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Sulejówek-Miłosna. W związku z tym defektem pociągu od godziny 17.17 wstrzymany jest ruch kolejowy przez stację Warszawa Lotnisko Chopina - poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK.

Utrudnienia w ruchu

Były utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi SKM linii S2 i S3 kursowały w skróconej relacji, do i ze stacji Warszawa Zachodnia.

Utrudnienie dotknęło też pociągi lotniskowe Kolei Mazowieckich. "Niektóre mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - napisały KM.

Od godziny 17.26 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów SKM-KM-ZTM w I strefie.

O godzinie 18.12 wznowiono ruch pociągów przez stację Warszawa Lotnisko Chopina.

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