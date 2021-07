Opowiedzą o adopcji, oprowadzą po schronisku. W sobotę dzień otwarty Na Paluchu

Porady dotyczące adopcji psów i kotów, zwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc, warsztaty i konkursy. W najbliższą sobotę schronisko Na Paluchu organizuje dzień otwarty.

- Los bezdomnych zwierząt bardzo leży nam na sercu, cieszy nas każda przeprowadzona adopcja! Zapraszamy więc do skorzystania ze szczególnej możliwości: odwiedzenia schroniska i poznania jego działań "od kuchni". Spotkajmy się Na Paluchu, będziecie mogli lepiej poznać schronisko i jego podopiecznych. Kto wie, może dzięki tej wizycie zapadnie decyzja, która odmieni los któregoś ze zwierząt? - zachęca w komunikacie prasowym Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w ratuszu.

Jak zapewnia ratusz, w czasie wydarzenia obecni będą wolontariusze i pracownicy, którzy opowiedzą o schroniskowych zwierzętach i warunkach adopcji. "To świetna okazja, by poznać szczegóły procesu adopcyjnego oraz możliwość poznania przyszłego podopiecznego dla osób rozważających adopcję" - zachęcają urzędnicy. Obecnie w schronisku przebywa blisko 400 psów i 120 kotów do adopcji.