Słup czarnego dymu przy lotnisku
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze na terenie ogródków działkowych około godziny 14.40. - Jednokondygnacyjny domek uległ całkowitemu spaleniu. Pożar jest już opanowany - informuje kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Jak mówi strażak, jedna osoba wymaga pomocy medycznej i zostało do niej wezwane pogotowie ratunkowe.
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Nasz reporter Klemens Leczkowski opisuje, że strażacy wygrodzili taśmami część terenu w pobliżu miejsca pożaru. Jest on obecnie niedostępny dla osób postronnych.
Źródło: tvnwarszawa.pl