Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt

Dotychczas transport zwierząt realizował ekopatrol straży miejskiej.
"Od teraz będą przewożone do miejskiego schroniska dla zwierząt specjalnie wyposażonym pojazdem. Ambulans weterynaryjny będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie Warszawy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Ambulans wyposażony jest w urządzenia do tlenoterapii i podstawowego zabezpieczenia już w trakcie jazdy. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że wyposażenie pojazdu bazuje na rozwiązaniach znanych z ratownictwa medycznego, przy jednoczesnym pełnym dostosowaniu do wymogów weterynarii.
Wyposażenie karetki
W karetce znajduje się specjalistyczne wyposażenie m.in.: system tlenoterapii z regulacją przepływu, dostosowany do kotów oraz małych i dużych psów, z możliwością podawania leków drogą inhalacyjną, dwa moduły transportowe do terapii tlenowej – osobne dla psa i kota – umożliwiające także utrzymanie bezpiecznej temperatury, nosze, weterynaryjna deska ortopedyczna, moduły transportowe wyposażone w maty grzewcze, wspierające komfort termiczny zwierząt, zabezpieczenia antypoślizgowe i antywstrząsowe, system monitoringu umożliwiający podgląd z kamery zamontowanej w przedziale medycznym, podwyższona izolacja i wydajna wentylacja kabiny, istotna dla zwierząt z problemami oddechowymi, a także rozbudowany system sterowania oświetleniem, temperaturą i wentylacją w części medycznej.
- To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, w sytuacjach, w których liczą się minuty. Jesteśmy dumni, że Warszawa wyznacza nowe standardy w tym obszarze - podkreśliła koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.
Pierwszy w Polsce
Warszawska karetka to pierwszy tego typu pojazd w Polsce pozostający w dyspozycji miejskiego schroniska, który pozwala na ratowanie zwierząt jeszcze przed dotarciem do kliniki weterynaryjnej.
Nowa karetka umożliwia m.in. szybkie zabezpieczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, transport zwierząt z dusznością, silnym stresem, zatruciami lub urazami wielonarządowymi, wsparcie działań straży miejskiej, policji oraz innych służb miejskich oraz stabilizację stanu zwierząt w bezpośrednim zagrożeniu życia przed przekazaniem ich do kliniki weterynaryjnej.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa