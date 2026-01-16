Logo TVN Warszawa
Włochy

Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt

Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Mróz, śnieg, brak odpowiednich warunków. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Źródło: Uwaga! TVN
Schronisko na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. - Pojazd umożliwia transport zwierząt wymagających tlenoterapii, stabilizacji oddechowej oraz podstawowego zabezpieczenia medycznego już w trakcie jazdy - podkreśla stołeczny ratusz.

Dotychczas transport zwierząt realizował ekopatrol straży miejskiej.

"Od teraz będą przewożone do miejskiego schroniska dla zwierząt specjalnie wyposażonym pojazdem. Ambulans weterynaryjny będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie Warszawy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ambulans wyposażony jest w urządzenia do tlenoterapii i podstawowego zabezpieczenia już w trakcie jazdy. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że wyposażenie pojazdu bazuje na rozwiązaniach znanych z ratownictwa medycznego, przy jednoczesnym pełnym dostosowaniu do wymogów weterynarii.

Wyposażenie karetki

W karetce znajduje się specjalistyczne wyposażenie m.in.: system tlenoterapii z regulacją przepływu, dostosowany do kotów oraz małych i dużych psów, z możliwością podawania leków drogą inhalacyjną, dwa moduły transportowe do terapii tlenowej – osobne dla psa i kota – umożliwiające także utrzymanie bezpiecznej temperatury, nosze, weterynaryjna deska ortopedyczna, moduły transportowe wyposażone w maty grzewcze, wspierające komfort termiczny zwierząt, zabezpieczenia antypoślizgowe i antywstrząsowe, system monitoringu umożliwiający podgląd z kamery zamontowanej w przedziale medycznym, podwyższona izolacja i wydajna wentylacja kabiny, istotna dla zwierząt z problemami oddechowymi, a także rozbudowany system sterowania oświetleniem, temperaturą i wentylacją w części medycznej.

- To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, w sytuacjach, w których liczą się minuty. Jesteśmy dumni, że Warszawa wyznacza nowe standardy w tym obszarze - podkreśliła koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Źródło: UM Warszawa
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Źródło: UM Warszawa
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Źródło: UM Warszawa
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Źródło: UM Warszawa
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Źródło: UM Warszawa

Pierwszy w Polsce

Warszawska karetka to pierwszy tego typu pojazd w Polsce pozostający w dyspozycji miejskiego schroniska, który pozwala na ratowanie zwierząt jeszcze przed dotarciem do kliniki weterynaryjnej.

Nowa karetka umożliwia m.in. szybkie zabezpieczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, transport zwierząt z dusznością, silnym stresem, zatruciami lub urazami wielonarządowymi, wsparcie działań straży miejskiej, policji oraz innych służb miejskich oraz stabilizację stanu zwierząt w bezpośrednim zagrożeniu życia przed przekazaniem ich do kliniki weterynaryjnej.



