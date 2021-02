Usterka samolotu do Monachium. Musiał zawrócić na Lotnisko Chopina

Informację otrzymał najpierw Kontakt24. Chodzi o samolot PLL LOT (LO 351) z Warszawy do Monachium, który został zawrócony na Lotnisko Chopina. Kontakt24 zapytał o to rzecznika PLL LOT Krzysztofa Moczulskiego. - Potwierdzam, że samolot do Monachium został zawrócony do Warszawy. Z informacji jakie na ten moment posiadam, przyczyną jest usterka techniczna. Nie znam szczegółów. Pasażerowie zostaną przesadzeni do innej maszyny i będą kontynuować lot do Monachium. Podmiana samolotu potrwa około 40-50 minut - przekazał przed godziną 11.