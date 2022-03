Samolot z prezydentem Andrzejem Dudą lądował awaryjnie na Lotnisku Chopina

Samolot z Andrzejem Dudą na pokładzie musiał zawrócić na Lotnisko Chopina z powodów technicznych. Prezydencki samolot leciał do Rzeszowa, gdzie ma dojść do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych.

Samolot wystartował z Warszawy, ale zawrócił po kilkudziesięciu kilometrach, w okolicach Warki. Zarejestrował to portal flightradar24, potwierdził także rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki. - Samolot musiał zawrócić, bezpiecznie lądował o godzinie 13.40 - podał rzecznik. Nie zdradził powodów przymusowego powrotu.

- Miało miejsce awaryjne lądowanie samolotu z prezydentem Dudą. Samolot zawrócił do Warszawy. Obecnie jesteśmy przed wylotem rezerwowego samolotu do Rzeszowa - przekazał po godzinie 14 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. W kolejnym komunikacie dodał, że "program wizyty w Rzeszowie prezydentów Polski i USA zostanie nieznacznie zmieniony". - Po przylocie prezydenta Andrzeja Dudy do Rzeszowa nastąpi powitanie przez niego prezydenta Joe Bidena - dodał.