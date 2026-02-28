Logo TVN Warszawa
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu

LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, linie lotnicze odwołują loty
Źródło: TVN24
PLL LOT zawróciły samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju - podał w sobotę rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. Wcześniej poinformował, że do 3 marca odwołano wszystkie rejsy z i do Tel Awiwu. W sobotę rano ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.
Kluczowe fakty:
  • W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.
  • Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".
  • Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany z Teheranu.
  • Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela.
  • W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Wszystkie wydarzenia relacjonujemy również w tvn24.pl.

PLL LOT zawróciły samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju - podał w sobotę rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

"(...) z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs PLL LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" - przekazał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

Loty odwołane do 3 marca

Wcześniej i rzecznik informował o wstrzymaniu lotów maszyn przewoźnika do Izraela ze względu na zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej.

"Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane" – napisał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Do Izraela z Polski lata także Wizz Air.

Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział, że "spodziewa się, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane".

Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran – poinformował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.

Izrael rozpoczyna atak na Iran
Nawrocki i Tusk o sytuacji w Iranie
TVN24
shutterstock_1617771937
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne
BIZNES
trump
"Kiedy skończymy, przejmijcie rządy". Oświadczenie Trumpa
TVN24

Loty zawiesza też Wizz Air

Wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu zawiesił Wizz Air.

"Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu – do dnia 7 marca włącznie. Linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej. Decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji. Bezpieczeństwo pasażerów, załogi i samolotów pozostaje dla Wizz Air absolutnym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie może to spowodować, i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach” –  napisał w komunikacie Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Linie lotnicze zawieszają połączenia. "W związku z eskalacją sytuacji"
Linie lotnicze zawieszają połączenia. "W związku z eskalacją sytuacji"

BIZNES
forum-0796000316 (1)

"Przed nami kilkanaście niespokojnych dni dla całego świata"
WYDANIE SPECJALNE

forum-0796000316 (1)
Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

