Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu

Samolot do Dubaju zawrócony, linie lotnicze odwołują loty Źródło: TVN24

PLL LOT zawróciły samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju - podał w sobotę rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

"(...) z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs PLL LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" - przekazał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

Loty odwołane do 3 marca

Wcześniej i rzecznik informował o wstrzymaniu lotów maszyn przewoźnika do Izraela ze względu na zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej.

"Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane" – napisał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

‼️Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (od 0657UTC dziś do 10UTC 03MAR), wszystkie rejsy @LOTPLAirlines do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane.



Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej… — Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) February 28, 2026

Do Izraela z Polski lata także Wizz Air.

Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział, że "spodziewa się, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane".

Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran – poinformował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.

Loty zawiesza też Wizz Air

Wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu zawiesił Wizz Air.

"Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu – do dnia 7 marca włącznie. Linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej. Decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji. Bezpieczeństwo pasażerów, załogi i samolotów pozostaje dla Wizz Air absolutnym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie może to spowodować, i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach” – napisał w komunikacie Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Opracowała Katarzyna Kędra