Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu

- W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.
- Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".
- Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany z Teheranu.
- Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela.
- W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Wszystkie wydarzenia relacjonujemy również w tvn24.pl.
PLL LOT zawróciły samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju - podał w sobotę rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.
"(...) z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs PLL LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" - przekazał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.
Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.
Loty odwołane do 3 marca
Wcześniej i rzecznik informował o wstrzymaniu lotów maszyn przewoźnika do Izraela ze względu na zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej.
"Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane" – napisał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.
‼️Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (od 0657UTC dziś do 10UTC 03MAR), wszystkie rejsy @LOTPLAirlines do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane.— Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) February 28, 2026
Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej…
Do Izraela z Polski lata także Wizz Air.
Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział, że "spodziewa się, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane".
Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran – poinformował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.
Loty zawiesza też Wizz Air
Wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu zawiesił Wizz Air.
"Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu – do dnia 7 marca włącznie. Linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej. Decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji. Bezpieczeństwo pasażerów, załogi i samolotów pozostaje dla Wizz Air absolutnym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie może to spowodować, i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach” – napisał w komunikacie Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock