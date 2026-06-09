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Włochy

Miał lecieć do Czarnogóry, zawrócił do Warszawy. Samolot miał usterkę

Zawrócony samolot PLL LOT z Warszawy do Tivat (Czarnogóra)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Zuzanna
Samolot PLL LOT lecący z Warszawy do Tivat musiał wrócić do stolicy. Powodem była usterka podgrzewania szyby w kokpicie. Po zamianie maszyny rejs będzie kontynuowany, jednak już na inne lotnisko w Czarnogórze.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zawróceniu samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT nr 6287 z Warszawy do Tivat w Czarnogórze. Według internautki, samolot miał wrócić z powrotem na Lotnisko Chopina.

O sytuacji Kontaktowi24 opowiedziała pani Zuzanna, pasażerka samolotu. - Po około czterdziestu minutach lotu kapitan poinformował nas, że musimy zawrócić do Warszawy. Powodem miała być usterka, której nie da się naprawić w Czarnogórze. Właśnie wylądowaliśmy w Warszawie i będziemy wszyscy przesiadać się do innego samolotu. Jest też zmiana planów, gdyż wylądujemy w Podgoricy, a nie w Tivat. Nie otrzymaliśmy informacji, o jaką usterkę dokładnie chodziło - przekazała.

Zawrócony samolot PLL LOT z Warszawy do Tivat (Czarnogóra)
Zawrócony samolot PLL LOT z Warszawy do Tivat (Czarnogóra)
Źródło: Kontakt24 / Zuzanna

Problem z podgrzewaniem szyby

Zdarzenie potwierdził Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. - Samolot z Warszawy do Tivat zawrócił z powodu usterki podgrzewania szyby w kokpicie. Zostanie zamieniony na inny egzemplarz. Rejs będzie kontynuowany, ale do Podgoricy, gdyż lotnisko w Tivat zamyka się o godzinie 17.30. Pasażerom zostanie zapewniony na miejscu transport kołowy - przekazał. 

Źródło: Kontakt24
Autorka/Autor: lk, mg
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Tagi:
samolotyLotnisko Chopina
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