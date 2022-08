Samochód zatrzymał się między szlabanami. "Kobieta robiła zdjęcia, dzieci biegały po torowisku"

Nasz czytelnik przekazał, że niebezpieczny incydent zarejestrował około godziny 20.30. - Jak podjeżdżałem, to szlabany się opuszczały, a samochód już stał na przejeździe. Nie nagrałem tego, ale pociąg się zatrzymał i wydawał sygnały dźwiękowe. Jedna z pań robiła wtedy zdjęcia, miała profesjonalny aparat fotograficzny. Dzieci biegały po torowiskach, którymi akurat nie przejeżdżał pociąg - relacjonował. - Dziewczynki były w wieku około 9 i 12 lat. Nikt nie zwrócił kobietom uwagi, stałem za daleko. Wyglądało to tak, jakby kobiety przyjechały na przejazd specjalnie po to, żeby zrobić zdjęcia pociągu. Gdy pociąg przejechał, wszystkie weszły do samochodu - mówił pan Piotr.