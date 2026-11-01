Włochy Koniec ze wspinaczką po schodach. Przebudują ważny przystanek Oprac. Dariusz Gałązka |

Pociągi WKD w Podkowie Leśnej Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

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Przystanek Warszawa Raków, położony przy ulicy Łopuszańskiej, od lat wymaga modernizacji. Perony są niskie, wąskie i zniszczone. Pasażerowie nie mają też możliwości przejścia przez tory na poziomie terenu. Aby dostać się na drugą stronę, muszą korzystać z wiaduktu w ciągu Łopuszańskiej, do którego prowadzą wyłącznie schody.

To szczególnie duży problem dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z wózkami dziecięcymi. Na wiadukcie znajdują się również przystanki autobusowe, co dodatkowo utrudnia przesiadki.

Nowe perony, windy i przejścia

Jak informują stołeczni drogowcy, istniejące perony zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe - dłuższe, szersze i wyższe. Zaplanowano także budowę wind, które połączą przystanek kolejowy z przystankami autobusowymi na wiadukcie.

Pasażerowie zyskają również naziemne przejście przez tory, łączące oba perony. Dzięki temu nie będą musieli korzystać z wiaduktu, żeby dostać się na drugą stronę torowiska.

Zmiany obejmą także infrastrukturę rowerową. W pobliżu przystanku powstanie przejazd przez tory, połączony z okolicznymi drogami rowerowymi. Zaplanowano również osobny przejazd dla rowerzystów.

"W ten sposób zniknie tzw. teleport rowerowy, co znacząco ułatwi podróże rowerem wzdłuż ul. Łopuszańskiej" - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

WKD szuka projektanta

Warszawska Kolej Dojazdowa ogłosiła ponowny przetarg na przygotowanie projektu przebudowy. Firmy zainteresowane zamówieniem mogą składać oferty do 12 listopada.

Inwestycja będzie realizowana we współpracy z władzami Warszawy i samorządem województwa mazowieckiego.

"Przygotowanie projektu będzie więc pierwszym etapem na drodze do likwidacji barier architektonicznych i poprawy dostępności w rejonie Warszawa Raków. Kolejnym będzie sama już przebudowa" - informuje ZDM.

Na razie nie podano nowego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Przystanek WKD Warszawa Raków Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM