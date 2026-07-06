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Włochy

Przylecieli i musieli wrócić. Strażnicy graniczni nie wpuścili 18 obcokrajowców do Polski

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Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: NOSG
Na Lotnisku Chopina strażnicy graniczni nie wpuścili do Polski 18 cudzoziemców, między innymi z Kolumbii, Izraela, Korei Południowej, Gruzji czy Stanów Zjednoczonych. Powody były różne: brak dokumentów, brak pieniędzy czy wpis w rejestrze osób niepożądanych.

W ostatni weekend strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina wydali 18 decyzji odmownych. Przekroczenia granicy odmówiono obywatelom Gruzji, Kolumbii, Ukrainy, Izraela, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Białorusi.

"W przypadku pięciu osób (dwóch obywateli Kolumbii i trzech obywateli Gruzji) powodem odmowy był brak dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu w Polsce" - wymieniła Straż Graniczna.

W siedmiu kolejnych przypadkach (dotyczących osób z Ukrainy, Izraela, Korei Południowej oraz czterech obywateli Stanów Zjednoczonych) wykorzystano dopuszczalny okres pobytu, do którego cudzoziemcy byli uprawnieni bez konieczności posiadania wizy.

Osoby niepożądane

"Dane dwóch obywateli Ukrainy figurowały z kolei w Systemie Informacyjnym Schengen, jako osób niepożądanych na terytorium RP. Z kolei pozostali - obywatele Gruzji, Białorusi i Ukrainy - nie posiadali wiz i wystarczających środków finansowych, pozwalających im na wjazd do Polski i innych państw strefy Schengen" - wyjaśniła Straż Graniczna.

Po zakończeniu procedur granicznych wszyscy cudzoziemcy otrzymali stosowne decyzje, po czym większość z nich opuściła już Polskę, odlatując do krajów, z których przylecieli.

Od początku roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wydali ponad 630 odmownych decyzji wjazdu do Polski.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Lotnisko ChopinaStraż Graniczna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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