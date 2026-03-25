Przyleciał z Nowego Jorku i został zatrzymany

Mężczyznę zatrzymano we wtorek na Lotnisku Chopina po przylocie samolotu z Nowego Jorku.
"33-letni Rumun został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez władze Rumunii w celu aresztowania i wydania lub ekstradycji" - wyjaśniła Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Jak przekazała, mężczyzna figuruje w bazach poszukiwawczych, jako osoba podejrzana o kradzieże, oszustwa oraz przestępstwa w ruchu drogowym.
"Po potwierdzeniu aktualności poszukiwań mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, skąd został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w celu kontynuacji czynności procesowych" - dodała Bielec.
Opracował Dariusz Gałązka
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: NOSG