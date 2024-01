Zwlekał z podejściem do automatycznej kontroli, a gdy to zrobił, system nie rozpoznał jego paszportu

Do zdarzenia z udziałem 40-letniego obywatela Syrii, legitymującego się niderlandzkim paszportem, doszło w czwartek na Lotnisku Chopina. Po przylocie samolotu z Dohy uwagę funkcjonariusza Straży Granicznej zwróciło nerwowe zachowanie jednego z pasażerów, który oczekiwał na odprawę graniczną przy wykorzystaniu bramki ABC.

Podrobiony paszport i powrót do Dohy

"Pasażer zwlekał z podejściem do automatycznej kontroli, rozglądał się na boki oraz zmieniał stanowiska odprawy bramek. Ostatecznie po podejściu do stanowiska i przyłożeniu paszportu do czytnika, system automatycznej odprawy ABC nie rozpoznał dokumentu i odrzucił możliwość odprawy. Mężczyzna wraz z dokumentem został poproszony na II linię kontroli granicznej w celu wyjaśnienia okoliczności" - czytamy w komunikacie Nadwiślańskiej Straży Granicznej.