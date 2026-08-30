Włochy Przy lotnisku kontrolowali kierowców przewozu osób. Pięciu było w Polsce nielegalnie

Policjanci wystawili prawie 100 mandatów podczas kontroli aut przewozu osób (bez dźwięku) Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: NOSG

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Działania prowadzone były w ramach akcji "Bezpieczny Przewóz". Zatrzymani kierowcy to obywatele Uzbekistanu (dwie osoby), Tadżykistanu, Turkmenistanu i Gruzji.

"Czterech z zatrzymanych mężczyzn legitymowało się unieważnionymi lub nieważnymi czasowo łotewskimi i bułgarskimi wizami. Ubiegali się o zgodę na pobyt czasowy u wojewodów, przebywając w Polsce nielegalnie. Dane obywatela Turkmenistanu figurowały w systemach jako osoby niepożądanej na terytorium Polski, z uwagi na skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe" - informuje w komunikacie Albert Gula z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Muszą opuścić Polskę

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W trzech przypadkach zakończyły się one już wydaniem decyzji. Orzeczono w nich zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres od 18 do 36 miesięcy. W przypadku jednego z Uzbeków i Gruzina postępowania wciąż trwają.

Kontrole prowadzono w ramach akcji "Bezpieczny przewóz" Źródło zdjęcia: NOSG