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Włochy

Przy lotnisku kontrolowali kierowców przewozu osób. Pięciu było w Polsce nielegalnie

Kontrole w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Policjanci wystawili prawie 100 mandatów podczas kontroli aut przewozu osób (bez dźwięku)
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: NOSG
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Strażnicy graniczni i policjanci w rejonie warszawskiego Lotniska Chopina kontrolowali kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Zatrzymali pięciu cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie.

Działania prowadzone były w ramach akcji "Bezpieczny Przewóz". Zatrzymani kierowcy to obywatele Uzbekistanu (dwie osoby), Tadżykistanu, Turkmenistanu i Gruzji.

"Czterech z zatrzymanych mężczyzn legitymowało się unieważnionymi lub nieważnymi czasowo łotewskimi i bułgarskimi wizami. Ubiegali się o zgodę na pobyt czasowy u wojewodów, przebywając w Polsce nielegalnie. Dane obywatela Turkmenistanu figurowały w systemach jako osoby niepożądanej na terytorium Polski, z uwagi na skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe" - informuje w komunikacie Albert Gula z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Muszą opuścić Polskę

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W trzech przypadkach zakończyły się one już wydaniem decyzji. Orzeczono w nich zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres od 18 do 36 miesięcy. W przypadku jednego z Uzbeków i Gruzina postępowania wciąż trwają.

Kontrole prowadzono w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Kontrole prowadzono w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Źródło zdjęcia: NOSG
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
MigracjeMigranci i uchodźcy w EuropieStraż GranicznaPolicjataksówkarzeLotnisko Chopina
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