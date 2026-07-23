Włochy Przerwany lot z Majorki do Warszawy. Zasłabł członek załogi Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: OleksSH / Shutterstock.com

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Rejs z Palmy de Mallorca był realizowany samolotem typu Boeing 737 MAX-8 polskiego przewoźnika. Maszyna wystartowała z hiszpańskiej wyspy we wtorek około godziny 2.40. Z danych w serwisie Flightradar24.com wynika, że po około 50 minutach lotu zaczęła kołować w rejonie Lombardii i wylądowała na lokalnym lotnisku.

- Samolot został przekierowany do Mediolanu z przyczyn medycznych. W związku z zasłabnięciem jednego z członków załogi kapitan poprosił o zapewnienie asysty medycznej. Po wylądowaniu pomoc została niezwłocznie udzielona - informuje Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że zemdleć miał jeden z pilotów. Rzecznik przewoźnika nie odniósł się jednak do tego sygnału od naszych czytelników.

Druga załoga dokończy rejs

Pasażerowie podróżujący z Majorki do Warszawy musieli przez kilka godzin oczekiwać na powrót do Polski. - Do Mediolanu została wysłana załoga, która wykona rejs powrotny. Planowany start do Warszawy przewidziany jest na godzinę 11 czasu lokalnego - zapowiada Moczulski.