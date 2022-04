Były burmistrz Włoch: 200 tysięcy złotych miało być pożyczką na samochód dla żony

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało ówczesnego burmistrza Włoch Artura W. oraz biznesmena Sabriego B. jesienią 2019 roku . Obaj mieli wpaść w ręce służb chwilę po przekazaniu łapówki. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Pruszkowie pod koniec listopada 2021 roku.

W środę ruszył proces. Termin pierwszej rozprawy był jednak wcześniej odraczany. Obaj oskarżeni stawili się już w sądzie 23 marca, ale wówczas dwoje mecenasów i tłumaczka języka tureckiego złożyli wnioski związane z tym, iż sala jest za mała i przez to nie są zachowane wymogi sanitarne związane z panującą epidemią. Sędzia sądu rejonowego Tomasz Pronobis zdecydował o odroczeniu rozprawy do 20 kwietnia.

Według ustaleń śledczych do przekazania łapówki doszło w Raszynie. Artur W. na spotkanie miał przyjechać skodą, a Sabri B. mercedesem. Obaj mężczyźni mieli wyjść z samochodów, a następnie W. otworzył tylne drzwi w swoim aucie. Wtedy B. miał wrzucić torbę z 200 tysiącami złotych w gotówce. Po spotkaniu Artur W. - według śledczych - miał pojechać na inną posesję, gdzie chciał schować pieniądze. W trakcie śledztwa obaj podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, za które grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.