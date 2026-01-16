Ponad 70 kilogramów narkotyków w trzech walizkach Źródło: KAS

Rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali 64-letniego obywatela Wielkiej Brytanii, który przyleciał z Tel Awiwu.

W trzech walizkach znaleźli 356 pakietów zawierających zielone liście, które okazały się 70 kg khatu, czyli czuwaliszki jadalnej. Szacunkowa wartość narkotyku to ponad 350 tysięcy złotych.

Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Zatrzymany mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Sąd zgodził się na aresztowanie go na trzy miesiące. Na poczet przyszłej kary zabezpieczono gotówkę, którą miał przy sobie.

Za przemyt znacznej ilości środków odurzających grozi od trzech do 20 lat więzienia.

W marcu 2025 roku na tym samym lotnisku udaremniono przemyt 49 kg khatu. Miała go w dwóch walizkach 21-letnia obywatelka Izraela.

Czym jest khat?

Khat, czyli czuwaliszka jadalna, to roślina znana i szeroko stosowana głównie w Afryce Wschodniej i Jemenie. Ma właściwości pobudzające i antydepresyjne. Zawiera katynon – środek o działaniu zbliżonym do amfetaminy i efedryny, powodujący pobudzenie, utratę apetytu i łagodną euforię. W 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała go jako narkotyk mogący powodować uzależnienie psychiczne.

W Polsce na mocy ustawy z marca 2009 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie żywych roślin khatu, suszu, nasion, wyciągów i ekstraktów z czuwaliczki jadalnej jest nielegalne.