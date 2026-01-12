Ogień strawił pawilon z kwiatami

Pierwszą informację o pożarze na targowisku przy ulicy Bakalarskiej otrzymaliśmy na Kontakt24. Na filmach i zdjęciach, przesłanych przez czytelników widać ogień i kłęby dymu nad płonącym pawilonem.
Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 3.01. - Po przyjeździe strażacy zastali pożar pawilonu. Jego powierzchnia to około 200 metrów kwadratowych. Znajdowały się w nim kwiaty i ozdoby z tworzyw sztucznych. W zdarzeniu nie na osób poszkodowanych – poinformował nas kpt. Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej.
W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowały 22 zastępy straży pożarnej. Po godzinie 9 zastępów było dziewięć. – Trwa dogaszanie – podsumował strażak.
Pożar na targowisku Bakalarska
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Bartez26/Kontakt24