Ogień strawił pawilon z kwiatami

Pożar na targowisku Bakalarska Źródło: Bartez/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o pożarze na targowisku przy ulicy Bakalarskiej otrzymaliśmy na Kontakt24. Na filmach i zdjęciach, przesłanych przez czytelników widać ogień i kłęby dymu nad płonącym pawilonem.

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 3.01. - Po przyjeździe strażacy zastali pożar pawilonu. Jego powierzchnia to około 200 metrów kwadratowych. Znajdowały się w nim kwiaty i ozdoby z tworzyw sztucznych. W zdarzeniu nie na osób poszkodowanych – poinformował nas kpt. Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej.

W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowały 22 zastępy straży pożarnej. Po godzinie 9 zastępów było dziewięć. – Trwa dogaszanie – podsumował strażak.

