W nocy spaliły się kontenery

W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru kontenerów przy ulicy Bakalarskiej. Akcja gaśnicza trwała pięć godzin i uczestniczyło w niej prawie 50 strażaków.
- Zapaliły się kontenery usługowe. W gaszeniu pożaru brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Spalone zostały trzy lokale ze zniczami i kwiatami. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał nam w sobotę rano Marek Możdżonek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. I dodał, że strażacy dogaszają zarzewia ognia oraz sprawdzają dokładnie lokale.
Później w mediach społecznościowych strażacy opisali przebieg akcji.
Pierwsze zastępy podały dwa prądy gaśnicze, a kierujący akcją zadysponował dodatkowe siły. Stworzono dodatkowe linie zasilające z hydrantów. "Teren akcji podzielono na dwa odcinki bojowe, wprowadzając łącznie cztery prądy w natarciu i jeden w obronie" - zrelacjonowali na Facebooku. Na miejsce wezwano m.in. policję, pogotowie energetyczne i samochód rozpoznania chemicznego.
Z objętych pożarem kontenerów wyniesiono sześć butli gazowych – wszystkie sprawdzone kamerami termowizyjnymi. "Po ugaszeniu pożaru, obiekty oddymiono i dokładnie skontrolowano kamerami termowizyjnymi. Nie stwierdzono zarzewi ognia. Działania trwały łącznie ponad 5 godzin i zakończyły się dziś o 6 rano. Brało w nich udział 12 zastępów (48 strażaków)" - podsumowali strażacy.
