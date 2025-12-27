W nocy spaliły się kontenery

Pożar w warsztacie samochodowym niedaleko Pruszkowa Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- Zapaliły się kontenery usługowe. W gaszeniu pożaru brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Spalone zostały trzy lokale ze zniczami i kwiatami. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał nam w sobotę rano Marek Możdżonek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. I dodał, że strażacy dogaszają zarzewia ognia oraz sprawdzają dokładnie lokale.

Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24:

Pożar przy Bakalarskiej Pożar lokali usługowych przy ulicy Bakalarskiej, Warszawa Źródło: Bartez26/Kontakt24 Pożar lokali usługowych przy ulicy Bakalarskiej, Warszawa Źródło: Bartez26/Kontakt24 Pożar lokali usługowych przy ulicy Bakalarskiej, Warszawa Źródło: Bartez26/Kontakt24 Pożar lokali usługowych przy ulicy Bakalarskiej, Warszawa Źródło: Bartez26/Kontakt24 Pożar lokali usługowych przy ulicy Bakalarskiej, Warszawa Źródło: Bartez26/Kontakt24

Pięć godzin akcji i 48 strażaków

Później w mediach społecznościowych strażacy opisali przebieg akcji.

Pierwsze zastępy podały dwa prądy gaśnicze, a kierujący akcją zadysponował dodatkowe siły. Stworzono dodatkowe linie zasilające z hydrantów. "Teren akcji podzielono na dwa odcinki bojowe, wprowadzając łącznie cztery prądy w natarciu i jeden w obronie" - zrelacjonowali na Facebooku. Na miejsce wezwano m.in. policję, pogotowie energetyczne i samochód rozpoznania chemicznego.

Z objętych pożarem kontenerów wyniesiono sześć butli gazowych – wszystkie sprawdzone kamerami termowizyjnymi. "Po ugaszeniu pożaru, obiekty oddymiono i dokładnie skontrolowano kamerami termowizyjnymi. Nie stwierdzono zarzewi ognia. Działania trwały łącznie ponad 5 godzin i zakończyły się dziś o 6 rano. Brało w nich udział 12 zastępów (48 strażaków)" - podsumowali strażacy.

Akcja gaśnicza przy Bakalarskiej Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna