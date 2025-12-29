Zwarcie instalacji i interwencja strażaków. Ewakuowano Lotnisko Chopina

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 23.08. Na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej, łącznie 24 strażaków - mówi nam kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Nasze działania ograniczały się do zabezpieczania miejsca zdarzenia w porcie lotniczym - dodaje.

Co dokładnie się zdarzyło? - Doszło do zadymienia w instalacji elektrycznej filtra w palarni w hali odlotów, już w strefie zamkniętej. W związku ze zwarciem zadziałały systemy bezpieczeństwa, otworzyły się klapy oddymiające, które uruchomiły ostrzegający system dźwiękowy. Niewielkie zagrożenie zostało szybko zażegnane ręcznymi gaśnicami przez pracowników lotniska - relacjonuje Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina. I dodaje, że ewakuowanych zostało zostało około 80 osób.

- Uruchomił się dźwiękowy system ostrzegawczy, co oznacza automatycznie ewakuację obiektu - informuje kpt. Paweł Baran i potwierdza liczbę ewakuowanych, podaną przez rzecznika. Po oddymieniu obiektu strażacy zakończyli działania. Nikt nie ucierpiał. Lotnisko funkcjonuje normalnie.