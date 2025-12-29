Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Zwarcie instalacji i interwencja strażaków. Ewakuowano Lotnisko Chopina

Ewakuacja na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Zwarcie instalacji elektrycznej w palarni na Lotnisku Chopina postawiło na nogi strażaków. Z portu ewakuowano około 80 osób.

Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 23.08. Na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej, łącznie 24 strażaków - mówi nam kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Nasze działania ograniczały się do zabezpieczania miejsca zdarzenia w porcie lotniczym - dodaje.

Co dokładnie się zdarzyło? - Doszło do zadymienia w instalacji elektrycznej filtra w palarni w hali odlotów, już w strefie zamkniętej. W związku ze zwarciem zadziałały systemy bezpieczeństwa, otworzyły się klapy oddymiające, które uruchomiły ostrzegający system dźwiękowy. Niewielkie zagrożenie zostało szybko zażegnane ręcznymi gaśnicami przez pracowników lotniska - relacjonuje Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina. I dodaje, że ewakuowanych zostało zostało około 80 osób.

- Uruchomił się dźwiękowy system ostrzegawczy, co oznacza automatycznie ewakuację obiektu - informuje kpt. Paweł Baran i potwierdza liczbę ewakuowanych, podaną przez rzecznika. Po oddymieniu obiektu strażacy zakończyli działania. Nikt nie ucierpiał. Lotnisko funkcjonuje normalnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki

Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki

Okolice
Pożar domu na Podlasiu. Nie żyje mężczyzna

Pożar domu na Podlasiu. Nie żyje mężczyzna

TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
pożar
Czytaj także:
Recyklomaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w zmyśloną historię "lekarzy" i przekazał oszustce 200 tysięcy złotych
Praga Południe
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
Okolice
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Okolice
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszego niedaleko Pułtuska
Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje
Okolice
Pijany kierowca spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem (zdjęcie ilustracyjne)
Nie wiedział, że wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
Mokotów
Pożar ciężarówki na S17
Na trasie S17 spłonęła ciężarówka
Okolice
Seria "Plany Warszawy" gromadzi kartograficzne dzieła ze zbiorów Muzeum Warszawy
Plan okupacyjnej Warszawy. Tak germanizowano nazwy ulic
Śródmieście
Doszło do samozapłonu auta
Jechała z rodziną, wypadła z drogi. Auto uderzyło w skarpę i spłonęło
Okolice
Kontrole przewozu osób
Kierowcy bez praw jazdy i poszukiwani. Policja podsumowała kontrole
Praga Północ
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka
Włochy
Pędził na obwodnicy pod Mławą 252 kilometry na godzinę
252 kilometry na godzinę na liczniku, bo "spieszył się na samolot"
Okolice
Ślisko na chodnikach w Warszawie
"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach
Mokotów
73-latek wypadł za barierki oblodzonego balkonu
73-latek nie żyje. Poślizgnął się na warstwie lodu, wypadł z balkonu
Praga Południe
Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
"Ludzie ledwo chodzą". Niebezpiecznie w stolicy
Śródmieście
Zderzenie na trasie S7
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach. Ostrzeżenie IMGW
Okolice
Policja zatrzymała 53-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w Boże Narodzenie. Nie żyje kobieta, jej partner zatrzymany
Okolice
Kolizja w alei Jana Pawła II
"Dobijała się do kierowcy, który lekko przestraszony skulił się za kierownicą"
Wola
Okładka trzeciego tomu "Pałacu Wszystkich Przyszłości"
Gdyby Niemcy nie zburzyli Saskiego. Historie alternatywne
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek z zarzutem po zabójstwie Mai. "Nie odpowiadał na pytania sądu"
Okolice
Zakład karny
Groziła byłemu partnerowi. Najpierw był zakaz, teraz areszt
Okolice
ZDM wymieni 52,6 tys. lamp na drogach gminnych podległych dzielnicom
Drogowcy policzyli, ile kosztowało oświetlenie w najdłuższą noc w roku
Śródmieście
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"
Okolice
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia. Utrudnienia na kolei
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia
Praga Południe
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Okolice
shutterstock_1052754662
"Masz 18 lat, więc radź sobie sam". Bezdomność młodych
Alicja Glinianowicz
Wypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia
Tragiczny wpadek na Woli. W jednym z aut pijany kierowca
TVN24
Portret Stanisława Staszewskiego. Lata 60. Ze zbiorów rodziny Staszewskich
Paryskie taśmy "Taty Kazika". Nagranie wyjątkowego spotkania
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki