Włochy Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Wpadł na Lotnisku Chopina Oprac. Alicja Glinianowicz |

Remont skrzyżowania dróg startowych na Lotnisku Chopina Źródło wideo: Lotnisko Chopina Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zatrzymania doszło podczas odprawy pasażerów odlatujących do Belgii.

Podrobione dokumenty i kradzież z włamaniem

"W trakcie sprawdzania danych 40-latka w systemach teleinformatycznych Straży Granicznej funkcjonariusze ustalili, że figuruje on w nich również pod innym nazwiskiem. To właśnie na te dane niemieckie organy ścigania wydały ENA w związku z kradzieżą z włamaniem" - przekazała rzeczniczka prasowa komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Podczas kontroli osobistej funkcjonariusze znaleźli jeszcze dwa dokumenty podrobione na wzór oryginalnych - litewski dowód osobisty oraz prawo jazdy.

W związku z tym wszczęto wobec cudzoziemca postępowanie w sprawie czynienia przygotowań do posłużenia się jako autentycznymi podrobionymi na wzór oryginalnych dokumentami. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

"Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Straż Graniczną 40-latek został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a następnie doprowadzony do Sądu Okręgowego w Warszawie" - zaznaczyła Bielec.