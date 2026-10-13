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Włochy

Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Wpadł na Lotnisku Chopina

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Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany na Lotnisku Chopina
Remont skrzyżowania dróg startowych na Lotnisku Chopina
Źródło wideo: Lotnisko Chopina
Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna
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Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na lotnisku Chopina 40-letniego obywatela Litwy poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za kradzież z włamaniem. Mężczyzna próbował odlecieć z Warszawy do Brukseli.

Do zatrzymania doszło podczas odprawy pasażerów odlatujących do Belgii.

Podrobione dokumenty i kradzież z włamaniem

"W trakcie sprawdzania danych 40-latka w systemach teleinformatycznych Straży Granicznej funkcjonariusze ustalili, że figuruje on w nich również pod innym nazwiskiem. To właśnie na te dane niemieckie organy ścigania wydały ENA w związku z kradzieżą z włamaniem" - przekazała rzeczniczka prasowa komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Podczas kontroli osobistej funkcjonariusze znaleźli jeszcze dwa dokumenty podrobione na wzór oryginalnych - litewski dowód osobisty oraz prawo jazdy.

W związku z tym wszczęto wobec cudzoziemca postępowanie w sprawie czynienia przygotowań do posłużenia się jako autentycznymi podrobionymi na wzór oryginalnych dokumentami. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

"Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Straż Graniczną 40-latek został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a następnie doprowadzony do Sądu Okręgowego w Warszawie" - zaznaczyła Bielec. 

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP
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Tagi:
Lotnisko ChopinaStraż Graniczna
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