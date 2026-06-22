Włochy Podrobiony paszport i nieudana próba ucieczki do Kanady przez Polskę Oprac. Katarzyna Kędra |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: NOSG

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Do zdarzenia doszło w piątek, 19 czerwca, na terenie hali ogólnodostępnej Lotniska Chopina. W trakcie standardowej kontroli legalności pobytu cudzoziemców funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili dokumenty 30-letniego obywatela Iraku. Mężczyzna okazał do kontroli brytyjski paszport oraz brytyjskie prawo jazdy.

- Przedstawiony paszport wzbudził podejrzenia. Szczegółowa weryfikacja dokumentu wykazała, że został on podrobiony na wzór oryginalnego brytyjskiego paszportu. Irakijczyk oświadczył, że dzień wcześniej przyleciał do Polski z Düsseldorfu, a jego celem jest dalsza podróż do Kanady - przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Problemy z prawem i podróż do Kanady

Na potwierdzenie swoich słów mężczyzna pokazał też bilet lotniczy na trasie Warszawa-Toronto. Nie miał jednak przy sobie oryginalnego irackiego paszportu ani pieniędzy. Wyjaśnił również, że od 12 lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie ubiega się o ochronę międzynarodową, ale "z uwagi na problemy z prawem postanowił opuścić terytorium tego państwa i udać się do Kanady".

- Obywatel Iraku usłyszał zarzut dotyczący posłużenia się podrobionym dokumentem. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na wniosek komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa postanowił o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców - podsumowała rzeczniczka.

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